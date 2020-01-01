Елена Синица Все поселения Большесосновского района объединяются в муниципалитет В крае может остаться только один муниципальный район — Пермский Поделиться Поделиться Твитнуть

Большесосновский район

bsosnova.ru

В понедельник, 12 апреля, Земское собрание Большесосновского района единогласно проголосовало за объединение всех поселений в один муниципалитет. Об этом сообщает телеграм-канал «Политов».

Информацию об этом «Новому компаньону» подтвердил глава района Владимир Тресков.

«В поселениях проголосовали за объединение территорий в единый муниципалитет. В связи с этим и мы уже приняли такое решение», — пояснил он.

Теперь объединение в Большесосновский округ должно поддержать Законодательное собрание Пермского края.

Таким образом в Прикамье может остаться только один муниципальный район — Пермский.

Напомним, ранее в единый муниципальный округ объединились Кунгур и Кунгурский район. 9–11 апреля состоялись выборы в думу Кунгурского муниципального округа первого созыва.

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