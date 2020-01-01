Елена Синица
Все поселения Большесосновского района объединяются в муниципалитет
В крае может остаться только один муниципальный район — Пермский
В понедельник, 12 апреля, Земское собрание Большесосновского района единогласно проголосовало за объединение всех поселений в один муниципалитет. Об этом сообщает телеграм-канал «Политов».
Информацию об этом «Новому компаньону» подтвердил глава района Владимир Тресков.
«В поселениях проголосовали за объединение территорий в единый муниципалитет. В связи с этим и мы уже приняли такое решение», — пояснил он.
Теперь объединение в Большесосновский округ должно поддержать Законодательное собрание Пермского края.
Таким образом в Прикамье может остаться только один муниципальный район — Пермский.
Напомним, ранее в единый муниципальный округ объединились Кунгур и Кунгурский район. 9–11 апреля состоялись выборы в думу Кунгурского муниципального округа первого созыва.
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