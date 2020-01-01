Мария Сыропятова Владельцы перезапустят таверну в центре Перми Гриль-таверна «Монтенегро» сменит название Поделиться Поделиться Твитнуть

Монтенегро

vicar.su

Ресторанная группа «Фо-Рест» летом 2021 года планирует запустить новый проект на месте гриль-таверны «Монтенегро» (ул. Максима Горького, 28). Об этом «Коммерсанту-Прикамье» рассказал владелец компании Вадим Яхнин.

Заведение сменит название и концепцию.

Ребрендинг запланирован на период работы летней веранды, поэтому заведение прерывать свою работу не будет.

Напомним, что в ресторанную группу «Фо-Рест» входят также рестораны LesMarches и «Дунай», азиатское бистро «Меконг» и таверна «Монтенегро» в Березниках.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.