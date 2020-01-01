МЧС: ожидается подтопление 25 населённых пунктов в 10 территориях Самые высокий риск наводнения — на севере Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

В период весеннего паводка в Прикамье прогнозируется подтопление 25 населённых пунктов в 10 территориях. Самый высокий риск наводнения — в северных и западных регионах края. Это 12 населённых пунктов Гайнского городского округа, Кудымкар и Соликамск. Об этом на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Шарапов.

В остальных территориях риск подтоплений есть, но в меньшей степени.

Шарапов отметил, что в целом подготовка к половодью органами местного самоуправления проведена, но в ряде территорий принимаются не все меры. Так, 10 апреля большая вода залила деревню Тохтарёво в Суксунском округе: там подтоплено семь придомовых территорий из-за неподготовленности дренажных каналов. Но лидером по числу таких происшествий является Куединский округ, где из-за неготовности коммунальных систем подтоплены шесть населённых пунктов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о возможном подъёме уровня воды в реке Сылве на 5 м на этой неделе.

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