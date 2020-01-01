Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 17 территориях Прикамья 56 заболевших — жители краевого центра Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 17 территориях региона.





Больше всего инфицированных — 56 — выявлено в Перми. В Пермском муниципальном районе коронавирус подтвердился у 11 человек. В Березниках — у 10.





В Соликамском городском округе выявлено шесть случаев коронавируса. В Оханском городском округе, как и в Ординском муниципальном округе, COVID-19 подтвердился у четырёх человек. В Кунгуре, Карагайском муниципальном округе и Нытвенском городском округе выявлено по два случая коронавирусной инфекции.





Всего в Пермском крае выявлено 52 693 заболевших.

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