Елена Бардукова Завершение строительства ЖК «Любимов» переносится на три года Корректировка связана с внесением изменений в проектную документацию Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Строителей 2 и 4, ЖК Любимов

Константин Долгановский

На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае под председательством губернатора региона Дмитрия Махонина принято решение скорректировать параметры приоритетного инвестпроекта (ПИП) по строительству ЖК «Любимов» .

Как сообщают в АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), завершение реализации проекта по строительству нового микрорайона на правом берегу в Березниках перенесено с 2020 на 2023 год.

«Корректировка по срокам сдачи строящихся сейчас домов жилого комплекса связана с внесением изменений в проектную документацию, перепроектированием инженерных сетей, повторным прохождением госэкспертизы. Всё это в том числе заслуга недобросовестных подрядчиков, ранее занятых на объектах жилого комплекса. Последние из 15 ныне строящихся жилых домов будут сданы в 2022 году», — пообещал гендиректор АО «КРПК» Алексей Бураков.

Чтобы своевременно завершить проект, КРПК задействует на строительных площадках большее количество рабочих. Кроме того, создана и уже работает на площадках четырёх домов дочерняя строительная организация ООО «СЗ «Дом.59».

Кроме того, в настоящее время КРПК совместно с администрацией Березников прорабатывает вопрос по дальнейшей застройке Правобережья, чтобы решить вопрос с переселением граждан, которые по тем или иным причинам не могут выбрать квартиры, представленные в строящихся сейчас домах ЖК «Любимов» . По заданию КРПК ведётся разработка новой концепции застройки микрорайона на Правобережье Березников, в рамках которой рассматривается возможность возведения ещё нескольких домов в жилом комплексе до конца 2023 года.

Накануне экспертная группа по проведению общественной экспертизы инвестпроектов также рекомендовала участникам совета принять корректировки параметров ПИП. По итогам доклада члены совета приняли корректировки проекта единогласно.

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