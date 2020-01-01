Мария Сыропятова Срок окончания строительства гостиницы на месте «Телты» перенесён на 2024 год Инвестор ещё не завершил госэкспертизу проекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершение строительства гостиничного комплекса на месте ДК «Телта» (ул. Окулова, 14) перенесено на начало 2024 года. Ранее завершить строительство центра предполагалось на год раньше.

«Инициаторы проектов вынуждены учитывать высокую сложность запланированных строек и сложившуюся экономическую конъюнктуру в связи с эпидемиологической ситуацией», — пояснили «Новому компаньону» в Агентстве инвестиционного развития Пермского края.

Сейчас в планах инициатора строительства гостиницы на месте ДК — получить положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации в конце 2021 года и начать работы по подготовке площадки.

Напомним, инвестор ООО «Аквавита» планирует построить на ул. Окулова, 14 гостиницу «четыре звезды» на 130 номеров с конференц-залами, рестораном, фитнес-залом и офисами. Размер инвестиций в проект составит 1,5 млрд руб. 15% из них — собственные средства, и 85% — заёмные. Завершить реализацию проекта планировалось в первом квартале 2023 года. Потом через конкурс был отобран проектировщик, им стала компания R1, входящая в группу Twelve Architects corp. Инвестиции в проект оцениваются в объёме более 1,5 млрд руб. Позднее стало известно о привлечении в Пермь международного бренда Hilton.

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