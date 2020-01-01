Елена Лодыгина журналист Рассмотрение проекта мирового соглашения по пермскому зоопарку отложено до 19 мая Стороны не смогли прояснить в суде отдельные пункты соглашения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление капитального строительства Пермского края и «РЖДcтрой» во вторник, 13 апреля, в Арбитражном суде так и не смогли договориться о заключении мирового соглашения в рамках судебного процесса по строительству пермского зоопарка.

УКС изначально вышло в суд с иском к «РЖДcтрой» о выплате 1,6 млрд руб., которые были выплачены генподрядчику на строительство пермского зоопарка. Но в ходе проведения работ были выявлены нарушения при выполнении госконтракта.

В ходе одного из судебных заседаний «РЖДcтрой» предложил УКСу заключить мировое соглашение, условно разделив его на три части: обследование и проектирование уже построенных объектов, затраты, связанные с проведением этих работ, а также устранение недостатков. На все эти цели планируется потратить свыше 500 млн руб.

Ещё одна часть мирового соглашения связана с достройкой объекта — здесь подрядчик предлагает заказчику составить дополнительное соглашение к госконтракту и получить дополнительное финансирование на выполнение этих работ. Ранее прокуратура уже высказалась против заключения мирового соглашения.

«Мы озвучили свою позицию: мировое соглашение должно быть ясным, исполнимым, все условия должны быть понятны для всех сторон. Но сейчас возникают вопросы у всех сторон. И те вопросы, которые мы озвучивали, прежде всего об его исполнимости, не озвучены ни заявителем, ни ответчиками. Все ссылаются на определенные ведущиеся переговоры между топ-менеджерами, но по итогам развитие ситуации мы не видим. Поэтому пока считаем мировое соглашение, предложенное со стороны РЖД, будет не исполнено и будет противоречить нормам законодательства», — заявил представитель прокуратуры в суде.

Как пояснил представитель истца, некоторые разногласия между сторонами по мировому соглашению продолжаются, но все они касаются финансовой части, которая содержит определённые суммы и финансовые последствия. Поэтому они попросили дать им срок хотя бы до 16 апреля урегулировать эту часть вопроса.

Но ответчик, РЖДcтрой, заявил, что 16 апреля — крайне маленький срок, которого может не хватить для завершения процесса переговоров. А значит, стороны вернутся к первоначальному этапу судебного процесса. Следующее заседание было назначено судом на 19 мая.

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