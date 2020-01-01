Елена Бардукова «Т Плюс» вновь признано виновным в нарушении Закона о защите конкуренции Энергетиков наказали штрафом в размере около 44,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Пермского края, подтвердившего правомерность вывода Пермского УФАС России о том, что ПАО «Т Плюс», действуя в составе группы с дочерним обществом «Пермская сетевая компания» (ООО «ПСК»), нарушило Закон о защите конкуренции.

Напомним, антимонопольный орган уличил ПАО «Т Плюс» в создании дискриминационных условий для потребителей при заключении договоров теплоснабжения. Так, компания отказывала ряду потребителей в заключении договоров теплоснабжения. Своё уклонение монополист аргументировал тем, что не является единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в левобережной части города Перми. При этом после наделения ООО «ПСК» статусом единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» совершало действия по получению тарифа, чтобы иметь возможность осуществлять деятельность по теплоснабжению в отношении неопределённого круга потребителей.

Поскольку потребители ПАО «Т Плюс» из-за разницы в размере тарифа находятся в более благоприятном, с экономической точки зрения, положении по сравнению с потребителями ООО «ПСК», антимонопольный орган счёл наличие дискриминационного подхода к потребителям, которым было отказано в заключении договоров теплоснабжении, недопустимым.

«Несмотря на отсутствие статуса единой теплоснабжающей организации, ПАО «Т Плюс», по сути, практиковало двойные стандарты, заключая договоры теплоснабжения с одними потребителями и отказывая в этом другим, притом что дома находятся в зоне действия единой теплоснабжающей организации «ПСК». Таким образом, злоупотребляя доминирующим положением, компания нарушила Закон о защите конкуренции, за что была привлечена к административной ответственности и наказана штрафом в размере около 44,5 млн руб.», — объяснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

Решение и предписание Пермского УФАС России ПАО «Т Плюс» обжаловало сначала в Арбитражном суде, а затем в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде Пермского края. Однако обе инстанции согласились с выводами антимонопольщиков, признав их законными и обоснованными.

В настоящий момент ПАО «Т Плюс» оспаривает назначенное наказание в суде.





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