За сутки в Пермском крае заболели коронавирусом 105 человек 69 пациентов лечатся амбулаторно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки, 12 апреля, в Пермском крае выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом: 36 человек госпитализированы, 69 — проходят лечение на дому.





В числе новых инфицированных — 66 пациентов женского пола, 39 — мужского. Среди заболевших — шесть детей. 120 человек выздоровели.





Всего в стационарах края с диагнозом COVID-19 находятся 718 человек, 60 из них подключены к аппаратам ИВЛ.





Общее число инфицированных в регионе достигло 52 693.





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