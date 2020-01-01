За сутки в Пермском крае заболели коронавирусом 105 человек

69 пациентов лечатся амбулаторно

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коронавирус 2

  Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки, 12 апреля,  в Пермском крае выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом:  36 человек госпитализированы, 69 — проходят лечение на дому.

В числе новых инфицированных — 66 пациентов женского пола, 39 — мужского. Среди заболевших — шесть детей. 120 человек выздоровели. 

Всего в стационарах края с диагнозом COVID-19 находятся 718 человек, 60 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в регионе достигло 52 693. 

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