Елена Бардукова За нарушение антиковидных мер жители Прикамья оштрафованы на 63,3 млн руб. Роспотребнадзор проверил почти 20 тыс. объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

С марта 2020 года по апрель 2021 года краевое Управление Роспотребнадзора проверило более 19,2 тыс. хозяйствующих субъектов региона на предмет соблюдения ими противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.





Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора, по итогам контрольных мероприятий возбуждено 2137 дел об административных правонарушениях. Судами вынесено 1531 постановление о назначении штрафа на общую сумму 63,3 млн руб., в 179 случаях принято решение о приостановлении деятельности.





Всего за период, прошедший с начала пандемии COVID-19, хозяйствующим субъектам выдано 22 602 предписания, в том числе 10 175 — о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний. В целях недопущения распространения COVID-19 в трудовых коллективах работодателям выдано 8652 постановления об отстранении от работы лиц, являющихся носителями инфекции.





Наиболее частыми нарушениями на объектах торговли, транспорта, промышленности, услуг, социального обслуживания населения и медорганизаций стали отсутствие масок и перчаток, оборудования по обеззараживанию воздуха и необходимого запаса дезинфицирующих средств, термометрии сотрудников, разметки для соблюдения социальной дистанции.





Кроме того, проверки проводилась и в отношении граждан, прибывших из зарубежья. Напомним, они обязаны в трёхдневный срок пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и разместить результаты на портале «Госуслуги». В отношении граждан, нарушивших это требование, управление совместно с органами полиции возбудило 365 дел об административных правонарушениях. По решению суда к 253 гражданам применены штрафные санкции на общую сумму 1,9 млн руб.





Добавим, специалисты управления продолжают контролировать соблюдение мер противоэпидемической безопасности.

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