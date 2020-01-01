Мария Сыропятова Нарушения при продаже алкоголя нашли в 42,5% торговых точек Среди частых нарушений — продажа спиртного несовершеннолетним Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2021 года в 42,5% проверенных магазинов Пермского края выявлены нарушения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В первом квартале специалисты ведомства проверили 54 торговые точки, на 23 из них составлены протоколы.

Среди наиболее часто встречающихся нарушений — продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему, несоблюдение правил выкладки, отсутствие термометров для контроля температуры и влажности.

Среди нарушителей — по одному магазину федеральных торговых сетей «Монетка» и «Красное и белое». Они привлечены к ответственности за нарушение прав потребителей на получение достоверной информации о продукции. Так, в «Красном и белом» на ул. Белинского, 42 на витрине отсутствовала надпись «Продукция не является вином», а в «Монетке» на ул. П. Осипенко, 45 не было обязательной надписи «Вино России» на полке, где были представлены соответствующие вина.





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