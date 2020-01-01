Мария Сыропятова Проект Nestle получил статус приоритетного Объём инвестиций — 2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено филиал ООО «Нестле Россия» в Перми

12 апреля краевой совет по предпринимательству присвоил статус приоритетного инвестиционному проекту компании Nestle. Общий объём инвестиций по проекту — 2 млрд руб.

По словам руководителя пермского филиала компании Евгения Скоморохова, благодаря проекту мощность производства в Перми будет увеличена на 50%. Новая линия будет запущена в третьем квартале 2021 года, благодаря этому на фабрике появится 40 новых рабочих мест.

Напомним, о реализации проекта на пермской фабрике стало известно в ноябре 2020 года.

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