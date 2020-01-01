В дептрансе Перми разъяснили причины сбоя оплаты у держателей карты «Мир» Он связан с модернизацией системы оплаты проезда банковскими картами Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В связи с модернизацией ПАО «Сбербанк» системы оплаты проезда банковскими картами могут возникнуть сложности с выводом карты «Мир Социальная» из стоп-листа в личном кабинете пассажира. Об этом сообщили в департаменте транспорта Перми.

Если пассажир сам не сможет вывести карту «Мир Социальная» из стоп-листа, следует позвонить на номер 900 и сообщить об этом, сотрудники контакт-центра банка помогут исправить ситуацию, уточнили в ведомстве. Там же заверили, что в ближайшее время модернизация системы будет завершена.

Ранее из-за технического сбоя в реестре социальных транспортных карт держатели школьных льготных проездных документов столкнулись с невозможностью вовремя пополнить карты. Это привело к массовому попаданию их в стоп-листы. Чтобы исправить ситуацию, рекомендовано обратиться к школьному оператору или в любое отделение Почтобанка.





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