Льготные транспортные карты в Перми оказались заблокированы Для разблокировки владельцам советуют обратиться в Почтобанк Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Ряд льготных транспортных карт в Перми оказался заблокирован. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Причина — в ошибке школьных операторов. Они некорректно заполнили реестр социальных транспортных карт, пояснили в ведомстве.

Для разблокировки владельцам карт следует обратиться к школьному оператору или в любое отделение Почтобанка. В финансово-кредитном учреждении при предъявлении подтверждающих право на льготу документов должны занести информацию о держателе. После этого карта будет разблокирована.

Напомним, пермская льготная транспортная карта на 30 поездок с 1 февраля стоит 546 руб. (18 руб. за поездку), а карта на 90 поездок — 936 руб. (стоимость одной поездки — 15 руб).

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