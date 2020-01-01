Льготные транспортные карты в Перми оказались заблокированы
Для разблокировки владельцам советуют обратиться в Почтобанк
Ряд льготных транспортных карт в Перми оказался заблокирован. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Причина — в ошибке школьных операторов. Они некорректно заполнили реестр социальных транспортных карт, пояснили в ведомстве.
Для разблокировки владельцам карт следует обратиться к школьному оператору или в любое отделение Почтобанка. В финансово-кредитном учреждении при предъявлении подтверждающих право на льготу документов должны занести информацию о держателе. После этого карта будет разблокирована.
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