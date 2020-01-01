Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 22 территориях региона 54 человека заболели в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 22 территориях Прикамья.

Больше всего среди заболевших жителей краевого центра — 54. По 7 жителей с COVID-19 выявлены в Березниках, Суксунском и Чернушинском городских округах.

В Красновишерском городском округе коронавирус подтвердился у 4 человек. По 3 инфицированных зафиксировано в Пермском муниципальном районе, Березовском муниципальном округе и Соликамском городском округе.

В Чайковском, Верещагинском, Добрянском, Лысьвенском и Октябрьском городских округах, а также в Карагайском муниципальном округе выявлено по 2 случая коронавирусной инфекции.

Всего в крае выявлено 52588 заболевших.





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