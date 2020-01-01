Мария Сыропятова За девять месяцев число компаний в сфере общепита сократилось на 13% В отрасли осталось порядка полутора тысяч организаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В марте 2021 года в Пермском крае насчитывалось 1468 компаний в сфере общепита, что на 13% меньше, чем было в июне 2020 года. Такие данные на заседании регионального экономического штаба привёл руководитель краевого минэка Эдуард Соснин.

При этом он сослался на данные Федеральной налоговой службы, собранные через контрольно-кассовую технику.

Динамика выручки по отрасли с июня 2020 года, наоборот, показала рост: с 0,9 млрд руб. в июне 2020 года до 1,8 млрд руб. в марте 2021 года. По мнению Эдуарда Соснина, реальную оценку последствий пандемии можно будет получить, сравнив эти показатели с 2019 годом.

В сфере туризма число компаний в Пермском крае сократилось с июня 2020 года по март 2021 года незначительно — с 328 до 318. За тот же период выручка выросла с 58,44 млн руб. до 501,4 млн руб.

В гостиничном бизнесе число компаний осталось на прежнем уровне (202 единицы), в то время как выручка выросла с 50,7 млн руб. до 134,8 млн руб.

Во всех отраслях в Пермском крае, по данным контрольно-кассовой техники, в июне 2020 года было 28 195 компаний, к марту 2021 года их число сократилось до 26 345. Выручка за тот же период выросла с 47,3 млрд руб. до 59 млрд руб. Число представителей малого и среднего бизнеса за тот же период уменьшилось: с 25 508 в июне 2020 года до 23 765 в марте 2021 года. Выручка, наоборот, показала рост: с 22,6 млрд руб. до 24,9 млрд руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.