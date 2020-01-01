Мария Сыропятова Ставку аренды за пользование краевым имуществом могут оставить на уровне 2020 года Сейчас вопрос прорабатывается в краевом минимуществе Поделиться Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

В краевом правительстве рассматривают инициативу о сохранении на 2021 год арендной ставки за пользование краевым имуществом на уровне 4%. Речь идет об отраслях экономики, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса.

Об этом предложении уполномоченного по защите прав предпринимателей Павла Новосёлова на заседании регионального экономического штаба рассказал руководитель краевого минэка Эдуард Соснин.

В общей сложности новация может коснуться 93 договоров, заключенных по линии минобра, минкульта, минсоцразвития, минздрава и минспорта Пермского края.

Сейчас вопрос прорабатывается в краевом минимуществе. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу и поручил подготовить необходимые проекты нормативно-правовые актов.

Напомним, планировалось поднять арендную ставку за пользование краевым имуществом для наиболее пострадавших отраслей до 4,5%.





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