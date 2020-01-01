Мария Сыропятова Завод в Соликамске признан объектом культурного наследия Поделиться Поделиться Твитнуть

объект культурного наследия

nasledie.permkrai.ru

Ансамбль «Усть-Боровской солеваренный завод» в Соликамске включен в краевой перечень объектов культурного наследия. Приказ об этом 12 апреля издала инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Ансамбль зданий 1878-1882 годов постройки расположен в Соликамске по ул. Газеты «Звезда», 2. Деревянный комплекс промышленной архитектуры был возведён на средства местного купца I гильдии Александра Васильевича Рязанцева.

Работы по варке соли велись на варничном дворе, включавшем в себя рассолоподъёмные башни и трубы, рассолопровод, соляные лари, варницы, амбары, кузницы, жилые дома, контору, бани и конюшни.

Ранее инспекция признала объектом культурного наследия городище Болдино 1 в пермском районе





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