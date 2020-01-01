Мария Сыропятова Городище Болдино признано краевым объектом культурного наследия Городище представляет собой остатки укреплённого поселения I тысячелетия до нашей эры Поделиться Поделиться Твитнуть

Болдино 1 Пермского района

kartarf.ru

Городище Болдино I в Пермском районе включено в перечень объектов культурного наследия Пермского края. Приказ об этом выпустила краевая инспекция об охране объектов культурного наследия.

Предметом охраны признаны полностью или частично скрытые в земле фрагменты построек, а также другие артефакты, созданные человеком.

Городище представляет собой остатки укреплённого поселения I тысячелетия до нашей эры.

В радиусе трёх километров от городища, сообщили в инспекции, находятся 11 поселений железного века.

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