Мария Сыропятова
Городище Болдино признано краевым объектом культурного наследия
Городище представляет собой остатки укреплённого поселения I тысячелетия до нашей эры
Городище Болдино I в Пермском районе включено в перечень объектов культурного наследия Пермского края. Приказ об этом выпустила краевая инспекция об охране объектов культурного наследия.
Предметом охраны признаны полностью или частично скрытые в земле фрагменты построек, а также другие артефакты, созданные человеком.
Городище представляет собой остатки укреплённого поселения I тысячелетия до нашей эры.
В радиусе трёх километров от городища, сообщили в инспекции, находятся 11 поселений железного века.
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