Мария Сыропятова Пермский центр гигиены и эпидемиологии меняет прописку О переезде учреждение договорилось с мэрией Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми подыскала для ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» новое помещение. Учреждение согласилось на обмен своих площадей в аварийном здании на ул. Боровой, 20 на вдвое меньшие, но в центральной части Перми, на ул. Якуба Коласа, 10.

Как сообщили «Новому компаньону» в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», договорённость с мэрией позволяет Федеральному агентству по управлению государственным имуществом в Пермском крае, подавшему иск к администрации города, готовиться к мировому соглашению.

Напомним, здание по ул. Боровой, 20 расселяется согласно региональной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

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