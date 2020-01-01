Цены на краткосрочную аренду домов в Пермском крае выросли на 20% Повышение связывают с началом отпускного сезона Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в преддверии отпускного сезона поднялись цены на краткосрочную аренду квартир и домов, сообщает ВЕТТА со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимость».

На начало апреля 2021 года средняя цена на посуточную аренду квартир в целом по России выросла на 13% по сравнению с 2020 годом. Краткосрочная аренда загородной недвижимости подорожала на 29%.

В Прикамье средняя цена на аренду квартир в сутки увеличилась на 8%, на загородные дома — на 20%.

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