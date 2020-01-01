Елена Лодыгина журналист Россети заказали оценку рыночной стоимости своего административного здания в Перми Результаты оценки необходимы компании в том числе и для оспаривания кадастровой стоимости здания Поделиться Поделиться Твитнуть

ФСК Единые энергетические системы

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» объявило о приёме заявок на оценку рыночной стоимости административного здания на ул. Вишерской, 34.

Как сказано в задании на оценку, объект находится в собственности компании. Определение рыночной стоимости необходимо для принятия управленческих решений, в том числе для оспаривания его кадастровой стоимости.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 194 тыс. руб. Срок выполнения услуг — 12 рабочих дней.

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