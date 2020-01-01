Обещая вознаграждение, пермяк похитил более 9 млн руб. Жертвами злоумышленника стали 58 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми закончилось расследование уголовного дела о серии эпизодов мошенничества. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое управление МВД.

Как рассказали в ведомстве, 25-летний пермяк предлагал потерпевшим оформить кредиты на покупку дорогостоящих телефонов за вознаграждение. Граждане передавали деньги обвиняемому, который заверял, что все обязательства по погашению кредита он возьмёт на себя. Мужчина сначала переводил заёмщикам средства, но через некоторое время переставал это делать и исчезал. Купленные телефоны пермяк перепродавал.

Таким образом злоумышленник похитил у 58 потерпевших 9 млн руб.

В настоящее время уголовное дело в отношении пермяка передано в суд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.