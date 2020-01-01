Елена Лодыгина журналист Проектирование дополнительного выезда с Осенцовского промузла оценили почти в 3 млн руб. Работы будут вестись за счёт регионального бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

ГБУ «Управление дорожного проектирования» объявило конкурс на разработку проектной документации для строительства дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы» в Перми. Максимальная цена контракта составила 2,9 млн руб.

Все работы должны быть выполнены до 28 сентября 2021 года. Как сказано в конкурсной документации, проектируемый объект находится в производственной зоне. Протяжённость участка составит 3,2 км, будут спроектированы две полосы движения с расчётной скоростью 50 км/ч. Ширина проезжей части составит 2*3,5 м.

Также подрядчик должен предусмотреть обустройство участка дороги недостающими знаками, сигнальными столбиками, разметкой и другими средствами, а также предусмотреть использование гранитного бортового камня и ландшафтный дизайн газона на кольцевом пересечении.

Напомним, новый выезд позволит разгрузить транспортные потоки с улиц Промышленной и Леонова в часы пик. Данный проект должен быть реализован к 2022 году. Стоимость строительства составит 800 млн руб.



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