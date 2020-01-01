За сутки в Прикамье 108 человек заразились коронавирусом Среди инфицированных — восемь детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки, 11 апреля, в Пермском крае заболели коронавирусом 108 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. 26 жителей региона были госпитализированы, 82 оставлены на лечении дома. Они находятся под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 69 пациентов женского пола, 39 — мужского. Среди заболевших — восемь детей. Основная часть заразившихся — 42 человека — относятся к возрастной группе от 50 до 64 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 588.





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