Елена Лодыгинажурналист
Исполняющий обязанности главы Пермского района Владимир Ваганов уходит с должности
Контракт с ним был заключён до 13 апреля 2021 года
Исполняющий обязанности главы Пермского муниципального района Владимир Ваганов по истечении срока действия контракта (13 апреля) покинет эту должность. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Новым главой района стал Владимир Цветов, который с 14 апреля приступит к исполнению своих обязанностей. Он был избран депутатами Земского собрания по итогам конкурса.
Напомним, Владимир Ваганов работал исполняющим полномочия главы Пермского муниципального района — главы администрации Пермского муниципального района с 1 сентября 2020 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.