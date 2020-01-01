Елена Лодыгина журналист Исполняющий обязанности главы Пермского района Владимир Ваганов уходит с должности Контракт с ним был заключён до 13 апреля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание администрации Пермского района. Фото: uraloved.ru

Исполняющий обязанности главы Пермского муниципального района Владимир Ваганов по истечении срока действия контракта (13 апреля) покинет эту должность. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Новым главой района стал Владимир Цветов, который с 14 апреля приступит к исполнению своих обязанностей. Он был избран депутатами Земского собрания по итогам конкурса.

Напомним, Владимир Ваганов работал исполняющим полномочия главы Пермского муниципального района — главы администрации Пермского муниципального района с 1 сентября 2020 года.

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