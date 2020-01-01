В Пермском крае ограничили движение большегрузов Мера призвана обеспечить сохранность дорог в период весенней распутицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

Согласно распоряжению министерства транспорта Пермского края в регионе с 12 апреля по 11 мая включительно вводится ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения.

Цель — обеспечить безопасность дорожного движения и сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений от возможных разрушений в период неблагоприятных природно-климатических условий, в частности весенней распутицы.

Ограничивается движение транспорта с нагрузкой на ось более 3–5 тонн в зависимости от типа транспортного средства.

Временные ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов питания, лекарств, топлива, грузов, необходимых для ликвидации стихийных бедствий, дорожного ремонта и строительства.

Ограничения будут действовать на 29 автомобильных дорогах. Среди них Барда — Куеда, Гайны — Усть-Чёрная, Кишерть — Суксун, Коса — Соликамск, Кукуштан — Чайковский, Частые — Бабка и другие. Полный список дорог представлен в соответствующем распоряжении минтранса.

Напомним, в прошлом году, сезонные ограничения для движения большегрузов не вводились из-за пандемии.





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