В Югре перевернулся автобус с пермскими вахтовиками Один человек получил травмы Поделиться Поделиться Твитнуть

Автобус с пермскими вахтовиками опрокинулся в Ханты-Мансийском округе. ДТП произошло 11 апреля недалеко от города Ноябрьска, на 244-м км автодороги Сургут — Салехард, об этом сообщает «Ноябрьск24».

Вахтовый автобус следовал из города Муравленко. В транспортном средстве в момент аварии находились 17 рабочих и два водителя. Травмы получил один из шофёров. Он доставлен в Ноябрьскую ЦГБ.

Причиной дорожно-транспортного происшествия мог стать сильный туман.





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