В Пермском крае авиаперевозки подорожали за месяц на 22,4% В среднем цены в сфере услуг увеличились на 0,2% Поделиться Поделиться Твитнуть

Участник интернет-форума Teron.ru, выступающий под ником qwerty900, утверждает, что сделал этот снимок вечером 13 сентября и что это — «тот самый самолет»

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Пермьстат опубликовал данные о росте потребительских цен в Пермском крае в марте 2021 года.

По сравнению с февралём рост цен в продовольственном секторе составил 0,03%. В частности, почти на 4% подорожали яйца, на 2,8% — сахар, выросла стоимость капусты. Подешевели мёд, шоколад, свинина, огурцы и помидоры.

Цены на непродовольственные товары выросли в цене в среднем на 0,7% На 1,26–2,11% подорожали легковые автомобили, примерно на 1% — бензин различных марок.

В сфере оказания услуг цены и тарифы увеличились в среднем на 0,24%. Тарифы на авиапассажирские перевозки возросли на 22,4%. Стоимость проезда в поездах дальнего следования поднялась на 2,1—6,8%. билеты на междугородние автобусы выросли в цене на 1,4% . Примерно на 9% подешевели услуги такси.





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