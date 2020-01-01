В Прикамье выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровел 101 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки, 10 апреля, в Прикамье выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом: 21 человек госпитализирован, 88 проходят лечение на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 41 пациент мужского пола, 68 — женского, 8 детей.

101 человек за сутки выздоровел.

Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае достигло 52 480.

По сообщению оперштаба, по состоянию на сегодняшнее утро вакцинацию от новой коронавирусной инфекции завершили 68 135 жителей региона.

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