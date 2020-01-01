«Пермгорэлектротранс» скорректировал график движения трамваев №11
Изменения связаны с появлением новой остановки
С 10 апреля у трамвайного маршрута №11 «Школа №107» — «Пермская ярмарка» появилась новая остановка, сообщили в городском департамента транспорта.
При следовании в сторону Индустриального района вагоны будут дополнительно останавливаться на остановке «Улица Максима Горького» на ул. Ленина.
Как пояснили в дептрансе, об этом просили пассажиры электротранспорта для удобства пересадки на трамваи других маршрутов.
Увеличение количества остановок не повлечёт за собой увеличения времени в пути, заверили в пресс-службе ведомства.
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