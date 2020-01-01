В Пермском крае за сутки выявлено 110 случаев коронавируса Случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 110 новых случаев.

Из них 21 человек на стационарном лечении в больницах, 89 — на дому под наблюдением врачей. В числе 110 новых инфицированных 47 мужчин, 63 — женщин. В том числе 13 детей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 371.

За сутки от болезни вылечились 132 человек (всего — 47,2 тыс.). Летальных случаев не зафиксировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 2021 человек.

Первым компонентом вакцины привито свыше 108,1 тыс. человек, вторым — 68,1 тыс. Всего в Прикамье поступило более 136 тыс. доз.

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