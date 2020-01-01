Администрация Перми намерена арендовать ДК им. Ленина у евангелистов В перспективе здание может быть выкуплено Поделиться Поделиться Твитнуть

Городские власти рассматривают вариант аренды ДК им. Ленина у Епархиального управления христиан веры евангельской с последующим выкупом, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Евангелистам власти намерены подобрать новое здание.

Напомним, Пермское Епархиальное управление христиан веры евангельской выкупило здание в 2005 году у ОАО «Мотовилихинские заводы» за 50 млн руб. Сделка оспаривалась в суде, но была признана действительной. Вернуть его в собственность властей намеревался экс-губернатор Виктор Басаргин, однако договориться не получилось.

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