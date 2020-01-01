Елена Синица Бывший президент ХК «Молота-Прикамье» отсудил у клуба 7 млн руб. Эту сумму топ-менеджеру якобы задолжали за привлечение спонсоров Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В пятницу, 9 апреля, Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил иск бывшего президента ХК «Молот-Прикамье» Германа Третьякова к клубу о взыскании 7 млн руб. Об этом сообщает «Вкурсе».

Как сообщили порталу в суде, иск по заработной плате удовлетворён. Помимо этого, взыскана компенсация за неиспользованный отпуск.

Напомним, сумма в размере 7 млн руб., по мнению Третьякова, причиталась ему в качестве вознаграждения за привлечение спонсоров.

В ХК «Молот-Прикамье» собираются обжаловать судебное решение.

Герман Третьяков был на посту президента клуба до апреля 2019 года.





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