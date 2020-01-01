Выходные в Прикамье начнутся с мокрого снега Синоптики рассказали о погоде на уикенд Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составили прогноз погоды в регионе на ближайшие три дня.

9 апреля погоду в Прикамье будет формировать обширный циклон, который обеспечит ветреную погоду с умеренными осадками в виде дождя. Преобладающая температура днем + 7°...+12°, в Перми — до +10°.

В субботу, 10 апреля, ожидается облачная с осадками погода. В ночные и утренние часы при температуре около 0° выпадет мокрый снег, в дневное время вероятен небольшой дождь. Максимальная температура +7°... +12°, на крайнем юго-востоке — до +17°.

Влияние циклона ещё будет ощущаться ночью и утром в воскресенье, 11 апреля: ожидается пасмурная и дождливая погода. Однако во второй половине дня над краем начнёт устанавливаться антициклон — осадки прекратятся, возобновится повышение температуры воздуха.

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