Краевое министерство ЖКХ может возглавить Игорь Субботин Пост замминистра пророчат Александру Власову Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Субботин

news.rambler.ru

Заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин, курирующий ЖКХ и инфраструктурные вопросы, 14 апреля может покинуть мэрию. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ожидается, что чиновник возглавит краевое министерство ЖКХ и благоустройства. Андрей Кокорев, действующий руководитель ведомства, останется в правительстве в качестве курирующего ЖКХ вице-премьера.

По данным издания, на работу в министерство может перейти и начальник городского департамента ЖКХ Александр Власов, став заместителем главы ведомства.





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