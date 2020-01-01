Краевое министерство ЖКХ может возглавить Игорь Субботин
Пост замминистра пророчат Александру Власову
Заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин, курирующий ЖКХ и инфраструктурные вопросы, 14 апреля может покинуть мэрию. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Ожидается, что чиновник возглавит краевое министерство ЖКХ и благоустройства. Андрей Кокорев, действующий руководитель ведомства, останется в правительстве в качестве курирующего ЖКХ вице-премьера.
По данным издания, на работу в министерство может перейти и начальник городского департамента ЖКХ Александр Власов, став заместителем главы ведомства.
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