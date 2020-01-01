Переболевшим COVID-19 жителям края начали бесплатно выдавать антикоагулянты Пациентов обеспечат медикаментами на три месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В поликлиниках Прикамья начали бесплатно выдавать антикоагулянты пациентам, которые были госпитализированы в больницы с диагнозом коронавирус. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на минздрав.

Как считают медики, одним из самых серьезных осложнений после COVID-19 является образование тромбов, которые приводят к инфаркту или инсульту. Теперь всем пациентам из группы риска, пролечившихся в стационарах, антикоагулянты выдаются бесплатно на срок до трёх месяцев.

На приобретение медикаментов для Пемрского края из федерального бюджета был выделен 171 млн рублей.





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