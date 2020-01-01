Переболевшим COVID-19 жителям края начали бесплатно выдавать антикоагулянты
Пациентов обеспечат медикаментами на три месяца
В поликлиниках Прикамья начали бесплатно выдавать антикоагулянты пациентам, которые были госпитализированы в больницы с диагнозом коронавирус. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на минздрав.
Как считают медики, одним из самых серьезных осложнений после COVID-19 является образование тромбов, которые приводят к инфаркту или инсульту. Теперь всем пациентам из группы риска, пролечившихся в стационарах, антикоагулянты выдаются бесплатно на срок до трёх месяцев.
На приобретение медикаментов для Пемрского края из федерального бюджета был выделен 171 млн рублей.
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