Заболевшие коронавирусом выявлены в 20 территориях Прикамья Больше всего заразившихся в Перми и Чайковском Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 20 территориях Пермского края.

57 жителей с COVID-19 выявлено в Перми. У 12 человек коронавирус подтвердился в Чайковском, у 6 — в Краснокамском городском округе.

По 5 пациентов с COVID-19 выявлено в Кунгуре и Кунгурском муниципальном района, а также в Соликамском городском округе. По 3 человека заболели коронавирусом в Добрянском городском округе и Пермском муниципальном районе. В Березниках, Большесосновском муниципальном районе, Карагайском и Юрлинском муниципальных округах выявлено по 2 случая коронавирусной инфекции.

Всего в Пермском крае — 52151 заболевший.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.