Алексей Дёмкин встретился с жителями Мотовилихи по теме возможной застройки возле УДС «Молот» Во встрече принял участие представитель компании-застройщика Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин провёл встречу жителями Мотовилихинского района. Мэр пригласил на встречу представителя компании «ПМД», руководителей профильных ведомств, чтобы ответить на вопросы, волнующие жителей.

Главе города поступило множество сообщений от жителей города, обеспокоенных планами девелопера по застройке территории возле УДС. Вопросы возникли из-за недостаточного информирования о концепции застройки со стороны девелопера, отметил Алексей Дёмкин.

— Сразу хочу сказать, что никаких окончательных решений по поводу застройки территории у УДС «Молот» не принято. Наша цель — выстроить диалог между застройщиком и жителями района. Мы хотим понять, что ждут жители района, как они хотят, чтобы развивалась эта территория, чтобы уже с учётом их мнения принимать дальнейшие решения. Эта встреча положит начало ряда встреч с общественностью, — подчеркнул глава Перми в своём вступительном слове.

Администрация Перми

Пришедшие на встречу представители местных ТОСов задавали вопросы по развитию социальной инфраструктуры в районе, в частности, высказывались опасения, что планируемые к постройке дома создадут нехватку мест в детских садах и школах района. Директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина ответила, что зарезервированы земельные участки под строительство школы на 1400 мест в районе улиц Василия Соломина и Лебедева и двух детских садов на 220 и 140 мест в районе ул. Циолковского.

Концепция комплексного развития территории у УДС «Молот» была рассмотрена на Градостроительном совете. Территория, ограниченная улицами КИМ, Василия Соломина и Лебедева, находится в частной собственности. В соответствии с концепцией реновации там планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 12 дорожек протяжённостью 50 м. На сегодняшний день в регионе только один бассейн — «Олимпия» — соответствует стандартам подготовки спортсменов высокого уровня.

Территория рядом с УДС «Молот» видится наиболее удачной для размещения нового бассейна в городе из-за хорошей транспортной доступности, отмечают эксперты. Территория полностью обеспечена общественным транспортом.

Кроме того, концепцией запланирована реконструкция сквера за ДК им. Ленина на ул. Лебедева и бульвара перед УДС «Молот». Важно подчеркнуть, что УДС «Молот» сохранит свой профиль. Вместе с новым бассейном он может стать основой спортивного кластера в этой территории.

Жители также интересовались развитием других спортплощадок, которых не хватает в районе. По словам заместителя главы администрации Перми Алексея Грибанова, в 2022 году запланировано строительство межшкольного стадиона на ул. Инженерной, 5, у школы бизнеса и предпринимательства.

Много вопросов звучало о транспортной доступности этой территории. Представитель компании-застройщика сообщил, что на этом участке планируется построить две дороги и создать порядка 1000 парковочных мест для жителей домов и посетителей бассейна.

Проект может быть реализован только после прохождения процедуры публичных слушаний по смене зонирования территории и учёта мнения жителей этого района.













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