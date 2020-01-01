Елена Синица Жителя Прикамья оштрафовали на 350 тыс. руб. за оправдание терроризма Он оправдывал захват заложников на Дубровке в Москве Поделиться Поделиться Твитнуть

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Чусового В. С. Романову за оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

По данным ведомства, Романов разместил в новостных сообществах «ВКонтакте» публикации, в которых были замечены признаки оправдания терроризма. В публикациях шла речь о захвате заложников группой боевиков в Театральном центре на Дубровке в Москве.

В связи с этим в 2019 году следственный отдел управления возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ( «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

В результате суд признал Романова виновным в данном преступлении и назначил ему штраф в размере 350 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.