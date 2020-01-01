Роскомнадзор рекомендует переходить на отечественные аналоги Zoom Сама компания ещё не подтвердила отказ от обслуживания россиян Поделиться Поделиться Твитнуть

Роскомнадзор дал рекомендацию российским пользователям переходить на отечественные аналоги сервиса Zoom. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Несмотря на то что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний», — сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре также отмечают, что на сегодняшний ряд в России активно применяется ряд отечественных платформ для проведения видео-конференц-связи.

Ранее в компании Zoom Video Communications приняли решение запретить дистрибуторам продавать доступ к сервису госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Предполагается, что решение может быть связано с санкционными рисками.









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