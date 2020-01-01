Zoom ограничил доступ к сервису российским госучреждениям Решение связывают с санкционными рисками Поделиться Поделиться Твитнуть

В компания Zoom Video Communications приняли решение запретить дистрибуторам продавать доступ к сервису госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Об этом сообщает «Коммерсант». В распоряжении издания есть письмо от Zoom партнерам от 31 марта.

Как считает директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов, решение Zoom может быть связано с санкционными рисками. США — главный рынок для Zoom, поэтому компания будет стараться исключить любые поводы, которые могут подорвать их имидж, сказал он.

Как следует из данных Telecom Daily, из-за перехода на удаленный режим работы объем рынка видео-конференц-связи в России вырос в 2020 году до 2,5 млрд руб.. Zoom стал наиболее популярным корпоративным сервисом видеосвязи в РФ.





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