В Пермском крае выявили 112 новых случаев заболевания коронавирусом Госпитализированы 14 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора на 8 апреля, за минувшие сутки в Прикамье коронавирусом заболели 112 человек: 14 из них госпитализированы, 98 — проходят лечение амбулаторно под наблюдением врачей.

В числе инфицированных — 69 пациентов женского пола, 43 — мужского, 9 детей. Больше всего инфицированных — 37 — в возрастной группе от 30 до 49 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 151.

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