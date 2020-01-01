В «Дедморозим» фонд Потанина перечислил 9,4 млн руб. Это самый крупный взнос в истории пермского проекта Поделиться Поделиться Твитнуть

«Дедморозим» зарегистрировал новую организацию — эндаумент-фонд. Как говорится в пресс-релизе «Дедморозим», он создан для устойчивого финансирования и бесперебойной работы проектов в долгосрочной перспективе.

Первое крупное пожертвование в эндаумент уже сделан. Фонд Владимира Потанина по итогам антикризисного конкурса для поддержки НКО «Новое измерение» перечислил пермякам 9,4 млн руб.

Как отметили в организации, «этот и последующие взносы в эндаумент никогда не будут потрачены». Средства передадут в профессиональную управляющую компанию для инвестиций. На финансирование проектов «Дедморозим» будет направляться только доход, а сами пожертвования останутся неприкосновенными.

В первые годы работы эндаумент-фонд «Дедморозим» планирует финансировать Службу качества жизни, которая развивает систему паллиативной помощи детям в Прикамье, и Службу сопровождаемого проживания, которая помогает выпускникам интернатов для детей с инвалидностью не провести всю жизнь в закрытых интернатах.

Новая организация будет управляться командой «Дедморозим». В высший коллегиальный орган — совет эндаумента — вошли действующие сотрудники. Председателем совета выбрана руководитель отдела пропаганды и финансирования чудес «Дедморозим» Инна Бабина.

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