«Уралкалий» подтвердил соответствие стандарту IFA Protect & Sustain Поделиться Поделиться Твитнуть

Компания «Уралкалий» успешно прошла промежуточную проверку на соответствие международному стандарту Protect & Sustain Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Association, IFA). Об этом сообщает пресс-служба «Уралкалия».

Уникальность стандарта Protect & Sustain заключается в том, что он объединяет в себе целый ряд аспектов, отражённых в системах менеджмента качества (стандарт ISO 9001), охраны труда (OHSAS 18001) и экологического менеджмента (ISO 14001), а также содержит положения технической спецификации RC14001, формулирующей требования к системам менеджмента организаций, работающих в химической отрасли.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Промежуточная проверка соответствия деятельности «Уралкалия» требованиям стандарта Protect & Sustain в очередной раз подтверждает высокий уровень управления всеми этапами производства, транспортировки и продаж калийных удобрений, а также приверженность компании наилучшим практикам в вопросах обеспечения безопасности производства и экологичности продукции.

Напомним, что Международная ассоциация производителей удобрений (IFA) была основана в 1927 году и является единственной глобальной ассоциацией в мировой отрасли производителей минеральных удобрений. Число членов ассоциации превышает 500 организаций из 80 стран мира.

Стандарт Protect & Sustain был разработан в 2010 году IFA c целью повышения уровня безопасности, надёжности и экологичности производства удобрений компаниями-членами ассоциации. Добровольную сертификацию на соответствие стандарту Protect & Sustain уже прошли 59 компаний из 58 стран мира.

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