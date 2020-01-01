Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 13 территориях региона В Перми выявлены 53 жителя с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые заболевшие коронавирусной инфекцией обнаружены в 13 территориях Пермского края.

53 жителя с COVID-19 выявлено в Перми. В Березниках коронавирус подтвердился у 17 человек, в Соликамском городском округе — у девяти.

Ещё восемь жителей с коронавирусом зафиксировано в Чусовском городском округе, шесть – в Лысьвенском городском округе. По пять человек заболели в Добрянском и Оханском городских округах. В Нытвенском городском округе выявлено четыре случая коронавирусной инфекции.

Всего в Пермском крае с начала пандемии зафиксировано 52 039 заболевших.

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