Мария Сыропятова

В аэропорту Перми запустили бесконтактную оплату парковки

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аэропорт

  Константин Долгановский

В аэропорту Большое Савино теперь доступна бесконтактная оплата парковки, сообщили в пресс-службе аэропорта. 

На выезде из зоны парковки установлены терминалы для оплаты картой или мобильным устройством. При этом оплату можно произвести без выхода из автомобиля. Лимит бесконтактной оплаты — 1000 руб. 

Терминалы для внесения наличных продолжают работать в общем зале аэропорта и на территории привокзальной площади.


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