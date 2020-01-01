Мария Сыропятова В аэропорту Перми запустили бесконтактную оплату парковки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Большое Савино теперь доступна бесконтактная оплата парковки, сообщили в пресс-службе аэропорта.

На выезде из зоны парковки установлены терминалы для оплаты картой или мобильным устройством. При этом оплату можно произвести без выхода из автомобиля. Лимит бесконтактной оплаты — 1000 руб.

Терминалы для внесения наличных продолжают работать в общем зале аэропорта и на территории привокзальной площади.





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