Мария Сыропятова
В аэропорту Перми запустили бесконтактную оплату парковки
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
В аэропорту Большое Савино теперь доступна бесконтактная оплата парковки, сообщили в пресс-службе аэропорта.
На выезде из зоны парковки установлены терминалы для оплаты картой или мобильным устройством. При этом оплату можно произвести без выхода из автомобиля. Лимит бесконтактной оплаты — 1000 руб.
Терминалы для внесения наличных продолжают работать в общем зале аэропорта и на территории привокзальной площади.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть