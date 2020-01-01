Пермские волонтёры стали участниками онлайн-семинара на площадке Высшей партийной школы «Единой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

На площадке Высшей партийной школы «Единой России» эксперты провели онлайн-семинар для общественников, которые впервые пробуют себя в политике. Подробности о содержании семинара сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия».

Слушателям семинара эксперты рассказали об актуальной общественно-политической ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями. Эксперты объяснили, что значат данные социологических исследований, какие сегодня существуют запросы у россиян, и обозначили основные направления работы кандидатов предварительного голосования «Единой России».

Участников партийной процедуры объединяет нацеленность на помощь людям, отмечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, который стал одним из экспертов семинара. «Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, — это очень важный кадровый ресурс для серьёзных системных политических партий», — уверен он.

Виктор Потуремский рассказал кандидатам-общественникам о специфике изменения электорального поведения людей, связанной с событиями последнего года, прежде всего, с пандемией коронавируса. Речь шла и о запросах общества к власти и политической системе, а также о ключевой тематике последнего времени — медицине, социальной сфере, экономике, образовании — и о восприятии этих вопросов избирателями.

Участие общественников в избирательной кампании — это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии, считает председатель правления ФоРГО Константин Костин.

Такие образовательные форматы крайне полезны для тех, кто решил принять участие в предварительном голосовании, но всегда был далёк от политики и впервые пробует свои силы, считает руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Сами кандидаты из числа волонтёров точно знают, зачем идут на предварительное голосование «Единой России». Детский хирург Михаил Есаян из Краснодара своей задачей видит повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах. Мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга намерен направить свои усилия на реализацию спортивных проектов, продвижение их в массы и сделать спорт доступным для детей и взрослых в сельской местности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Именно новые лица из числа добровольцев, которые по зову сердца оказывали помощь людям в острый период пандемии, должны стать кадровым ресурсом для партийного обновления, убеждены в партии.

«Основным риском для «Единой России» является сама «Единая Россия», если мы сами внутри не будем изменяться, если партия не будет обновляться. И она обновляется. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года — это новые кандидаты. Это самые разные люди — врачи, учителя, предприниматели, малый, средний бизнес. Кому близка модель «Единой России», — подчеркнул ранее в разговоре с журналистами секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На участие в предварительном голосовании уже подано более двух тысяч заявлений: треть из них — от общественников.

Дарья Белякова-Тихонова, региональный руководитель Российского общественного движения «Волонтёры Победы» в Пермском крае:

— В региональный оргкомитет по поведению предварительного голосования «Единой России» в Пермском крае помимо меня входят несколько представителей общественных организаций, в том числе волонтёрских. И это не случайно. Более чем годичный период пандемии коронавируса показал, насколько в это время востребована «прямая» помощь людям, особенно пожилого возраста. Причём помощь в ежедневном режиме. Сотни молодых людей, работавших волонтёрами, проявили хорошие организационные способности, деловой подход к решению насущных проблем и свои лучшие человеческие качества.

Очень рада видеть имена таких людей среди зарегистрированных участников предварительного голосования. Это лидер «молодогвардейцев» Прикамья Игорь Новосёлов, активно участвовавший в волонтёрской деятельности, волонтёры Наталия Галкина, Иван Фистин, Сархан Алиев, Павел Нечаев, а также участники кадрового проекта «ПолитСтартап» партии «Единая Россия» Андрей Арапов, Данила Дрозд и Артём Сергеев. Их опыт работы с людьми, энергия и новые подходы принесут много пользы людям.

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