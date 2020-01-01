Елена Синица Погрузка на железной дороге в Пермском крае выросла на 17,9% За квартал перевезено 12,1 млн тонн грузов Поделиться Поделиться Твитнуть

Товарный состав

В период с января по март 2021 года погрузка различных видов продукции на железной дороге в Пермском крае составила 12,1 млн тонн. Это на 17,9% выше показателя аналогичного периода в прошлом году, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Так, за первый квартал в Прикамье погружено 4,5 млн тонн химических и минеральных удобрений (это в 1,2 раза больше, чем в прошлом году), 2,5 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (рост в 1,6 раза). Помимо этого, погрузили 2,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-9% к прошлому году), 730,5 тыс. тонн химикатов и соды (+6,7%). Также в 1,5 раза вырос показатель погружённых чёрных металлов — 74,9 тыс. тонн. Кроме этого, погрузили 461,6 тонн кокса (рост в 1,2 раза), 267 тыс. тонн цемента (рост в 2,3 раза), а также 114,9 тонн лома чёрных металлов (+14,9%). Снизилась в 1,3 раза погрузка железной и марганцовой руды, на 2% уменьшились погрузки лесных грузов — 231 тыс. тонн.

Всего за период с января по март 2021 года на Свердловской железной дороге погружено 35,8 млн тонн, что на 4,6% больше, чем годом ранее.

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