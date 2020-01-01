За сутки в Прикамье выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусом Госпитализированы 35 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявили 113 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Роспотребнадзор.

35 пациентов госпитализированы, 78 — лечатся на дому под наблюдением врачей. Диагноз COVID-19 подтвердился у 41 мужчины, 72 женщин. Среди заболевших семеро детей. Общее число инфицированных в Прикамье превысило 52 тыс. человек, более 46,7 тыс. пациентов выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,9.

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